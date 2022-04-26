Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына 7 26.04.2022, 17:30

9,588

Андрей Макаревич

Музыкант решил дать сыну израильское гражданство.

Российский музыкант Андрей Макаревич, который всегда поддерживал Украину, недавно в четвертый раз стал отцом. Ребенка ему родила супруга Эйнат Кляйн, которая уже много лет живет в Израиле.

Так, она рассказала, что они с Макаревичем решили дать сыну Эйтану именно израильское гражданство, так как для них эта страна - самая безопасная. А вот российского гражданства у мальчика не будет еще и потому, что Макаревич всячески осуждает РФ за войну в Украине.

«Это абсолютно осознанное мое решение. Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», - сказала Эйнат в интервью «Осторожно: Собчак».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».