закрыть
26 апреля 2022, вторник, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына

7
  • 26.04.2022, 17:30
  • 9,588
Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына
Андрей Макаревич

Музыкант решил дать сыну израильское гражданство.

Российский музыкант Андрей Макаревич, который всегда поддерживал Украину, недавно в четвертый раз стал отцом. Ребенка ему родила супруга Эйнат Кляйн, которая уже много лет живет в Израиле.

Так, она рассказала, что они с Макаревичем решили дать сыну Эйтану именно израильское гражданство, так как для них эта страна - самая безопасная. А вот российского гражданства у мальчика не будет еще и потому, что Макаревич всячески осуждает РФ за войну в Украине.

«Это абсолютно осознанное мое решение. Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», - сказала Эйнат в интервью «Осторожно: Собчак».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко