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Крупный китайский производитель дронов приостанавливает деятельность в РФ

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  • 26.04.2022, 17:38
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Крупный китайский производитель дронов приостанавливает деятельность в РФ

США внесли производителя дронов DJI в инвестиционный черный список.

Крупный китайский производитель дронов DJI приостанавливает всю свою деятельность в России и Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

«DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в России и Украине», — заявили в компании.

В компании добавили, что взаимодействуют с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами в отношении временной приостановки деловых операций на пострадавших территориях.

Напомним, что в декабре прошлого года США внесли производителя дронов DJI в инвестиционный черный список.

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