Крупный китайский производитель дронов приостанавливает деятельность в РФ

Крупный китайский производитель дронов приостанавливает деятельность в РФ3
- 26.04.2022, 17:38
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США внесли производителя дронов DJI в инвестиционный черный список.
Крупный китайский производитель дронов DJI приостанавливает всю свою деятельность в России и Украине.
Об этом говорится в сообщении компании.
«DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в России и Украине», — заявили в компании.
В компании добавили, что взаимодействуют с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами в отношении временной приостановки деловых операций на пострадавших территориях.
Напомним, что в декабре прошлого года США внесли производителя дронов DJI в инвестиционный черный список.