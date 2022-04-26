Банки в Эстонии приостанавливают платежи, связанные Беларусью 1 26.04.2022, 17:43

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Это связано с войной в Украине.

Крупные коммерческие банки в Эстонии в связи с войной в Украине приостанавливают платежи в Россию и Беларусь, а также прием платежей из этих стран.

Об этом пишет национальный вещатель ERR, проведший мониторинг действий банков.

В частности, банк Coop не проводит платежи в Россию и Республику Беларусь с 20 апреля.

«Это ограничение касается всех валют и дочерних предприятий российских банков, которые могут быть зарегистрированы или действовать вне России и Беларуси.

Принимать платежи банк Coop продолжает у соблюдающих требований ЕС банков, банк также принимает платежи, связанные с государственными интересами Эстонии или гуманитарной деятельностью», - пишет издание.

Swedbank также приостановил платежные услуги в направлении России и Беларуси 20 апреля, за исключением единичных случаев, связанных с государственными интересами Эстонии или имеющих гуманитарные причины, например, передвижение пенсионных денег, добавляет ERR.

При этом платежи, поступающие из России и Беларуси, будут переводиться на счета до 6 мая 2022 года (включительно). После этого Swedbank будет отправлять поступающие платежи обратно инициатору платежа.

С 1 июня банк SEB также приостанавливает получение платежей.

Сообщается, что банк Luminor приостановит исходные платежи в Россию и Белоруссию с 1 июня, а входные платежи – с 1 июля.

Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т.п.).

«О полной приостановке связанных с Россией и Беларусью платежей сообщили пока не все коммерческие банки.

В частности, банк LHV на следующий день после начала военных действий в Украине предупредил клиентов о том, что платежи, связанные с Россией, Беларусью и Украиной, могут занять больше времени, чем обычно.

Для ускорения платежей банк просит клиентов указывать точный адрес получателя платежа в указанных государствах; кроме того, при осуществлении платежей из этих стран следует также попросить своего делового партнера указать свой точный адрес», – резюмирует ERR.

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