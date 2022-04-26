Арестович: ВСУ пойдут в контрнаступление на войска РФ, как только Запад даст тяжелое вооружение 5 26.04.2022, 17:48

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Алексей Арестович

Украине нужно будет подключить большое количество военной техники, живой силы и тыла.

Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление на оккупационные подразделения армии России после того, как Запад предоставит Киеву тяжелые вооружения. Когда западный мир предоставит нужное оружие, украинские войска немедленно начнут операцию по освобождению своих территорий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он рассказал о том, что для масштабного контрнаступления силам обороны Украины нужно будет подключить большое количество военной техники, живой силы и тыла. Но Запад поможет Киеву с тяжелым оружием, и уже после этого украинские войска пойдут в атаку.

«У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний», - подчеркнул Алексей Арестович.

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