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Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году

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  • 26.04.2022, 17:53
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Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году

Сборные Беларуси и РФ также не выступят на ближайшем ЧМ из-за санкций в связи с войной в Украине.

Международная федерации хоккея отзывает права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 у России. Мероприятие должно было пройти с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея, решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России «продиктовано заботой о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков». Соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время Ежегодного конгресса Международной федерации хоккея, который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года.

К слову, сборные Беларуси и России не выступят на ближайшем чемпионате мира из-за санкций в связи с войной в Украине. Команды встретятся 1 и 2 мая в тульском Ледовом дворце, где проведут товарищеские матчи между собой.

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