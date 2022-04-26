Глава МАГАТЭ: Радиация на ЧАЭС аномальная после оккупации россиянами 1 26.04.2022, 17:59

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ЧАЭС попала в оккупацию в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС «аномален» после месяца оккупации зоны российскими войсками.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на ЧАЭС, сообщает AFP.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что короткая российская оккупация этого района была «очень, очень опасной».

«Уровень радиации, я бы сказал, аномален», – рассказал он. «Были некоторые моменты, когда уровень повышался в результате перемещения тяжелой техники, которую сюда привозили российские войска, и когда они уезжали».

Гросси заявил, что захват ЧАЭС российскими войсками было «совершенно ненормальным и очень, очень опасным». АЭС попала в оккупацию в первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, и только 31 марта появилось сообщение о выходе российских войск из Чернобыльской зоны.

Украина отмечала, что захват россиянами Чернобыльской АЭС является ядерным терроризмом и призвала МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к авиапространству над его ядерными объектами.

Впоследствии министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что все находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты и их техника получили большие дозы облучения.

После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизнь, а медленное умирание от болезней», – комментировал министр.

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