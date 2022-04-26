Реальные пенсии в Беларуси продолжают падать 2 26.04.2022, 18:03

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Пенсии падают из-за рекордной инфляции.

В Беларуси продолжают падать реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. В марте они снизились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Белстата. Напомним, инфляция в прошлом месяце разогналась до 15,9% годовых.

Реальные пенсии также падали в январе, феврале, а также в декабре прошлого года к аналогичному периоду предыдущего года.

Что касается конкретно марта, то реальная пенсия упала на 1,9% к такому же месяцу 2021-го. При этом по сравнению с февралем этого года она незначительно увеличилась — на 0,2%. Этому поспособствовало повышение трудовых пенсий с 1 марта, которое практически полностью «съела» разогнавшаяся инфляция. Напомним, в марте цены на товары и платные услуги выросли на 6,1%. Это антирекорд по месячной инфляции за последние 10 лет.

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