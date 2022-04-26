СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу

СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу5
- 26.04.2022, 18:12
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О причинах приостановки поставок россияне польскую сторону не проинформировали.
Россия остановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту, сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники.
Отмечается, что в Министерстве климата собралась кризисная группа.
Никаких заявлений российской стороны по этому поводу пока нет. Российский диктатор Владимир Путин грозил странам ЕС перекрыть поставки газа в ответ на отказ платить за него в рублях.
Onet пишет, что информацию о значительном сокращении поставок газа, а затем и о полной приостановке подтверждают как правительственные источники, так и источники в госкомпании PGNiG.
О причинах приостановки поставок россияне польскую сторону не проинформировали.
В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.
В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.
Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.