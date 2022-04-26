Как лукашисты создают иллюзию благополучия 5 26.04.2022, 18:21

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Гомельский облисполком создал ботоферму из провинциальных госслужащих и силовиков.

В связи нарастающей международной изоляцией гомельчане начали замечать исчезновение в аптеках жизненно важных лекарств. На публикацию информации об этом последовала незамедлительная реакция режима.

«Флагшток» рассказываем, как пропагандисты создают иллюзию благополучия.

25 апреля читатели сообщили редакции о пропаже из гомельских аптек гормонального препарата Левотироксин, который надо принимать ежедневно в случае заболевания щитовидной железы. Бесперебойное наличие данного препарата в аптеках Гомельщины имеет чрезвычайно важное значение, поскольку большая доля населения имеет проблемы со щитовидкой — как последствие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Проведенная верификация электронных каталогов аптек показала, что в Гомеле полностью отсутствует и немецкий «Эутирокс».

Публикация информации в социальных сетях не осталась незамеченной. Через несколько часов «ответную реакцию» режима опубликовал пропагандистский паблик «Говорит Гомель». В качестве аргумента пропагандисты решили провести поиск лекарств не только в Гомеле, но и во всей области. Наличие лекарства в регионах было представлено как опровержение информации об отсутствии препаратов в Гомеле.

Сразу после публикации в пропагандистском паблике в сообществах посыпались комментарии «очевидцев». Авторы комментариев в однообразной манере утверждали, что им доподлинно известно о наличии указанных препаратов в аптеках.

Редакции «Флаштока» показалась странной не только схожесть комментариев в социальной сети «ВКонтакте», но и тот факт, что никто из комментаторов не состоял в сообществе. Более тщательное изучение аккаунтов пользователей показало, что многие комментаторы вовсе не живут в Гомеле. Среди них мы сумели верифицировать как минимум двух человек, причастным к работе в органах внутренних дел Добруша и Хойников.

Один из них, будучи в звании майора, утверждает, что принимает препарат уже 10 лет.

Свои комментарии «с опровержением» под публикацией оставили: Виктор Каток — директор Хойникского ФСК, Алексей Кальчук — директор Брагинского дома культуры, Сергей Воронович — «депутат» Лельчицкого районного совета депутатов 28 созыва, Анжелика Ткачёва — заместитель директора по воспитательной работе Буда-Кошелёво. Столько комментаторов среди госслужащих регионов Гомельщины могли привлечь только идеологи Гомельского облисполкома. Это подсказывает, кому принадлежит группа Вконтакте «Говорит Гомель». При этом многие из комментаторов подписаны на группу и делают из нее репосты.

Спустя сутки после публикации произошли изменения и на сайте tabletka.by, где представлены данные о наличии лекарств. Появилась информация о наличии препаратов в нескольких аптеках Гомеля, однако в очень ограниченном количестве.

Сложно представить, что поставка препарата в аптеку была осуществлена в объеме одной упаковки. В связи с чем можно предположить, что таким образом лекарства были просто перераспределены между аптеками области. Если это так, то это лишь усугубляет опасения дефицита жизненно важного лекарства.

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