Патрушев публично озвучил цель РФ в Украине 18 26.04.2022, 18:17

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Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ мечтает добиться распада Украины «на несколько государств».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что итогом политики Киева и Запада может стать только распад Украины на несколько государств.

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие в Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского «режима» может стать только распад Украины на несколько государств», — заявил он.

Секретарь Совбеза страны-агрессора утверждает, что американцы, желая подавить Россию, якобы решили создать в Украине «антипод» РФ, «пытаясь разделить по сути единый народ», — придумал Патрушев.

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