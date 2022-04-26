В Турции найдена уникальная мраморная ванна возрастом 1800 лет 1 26.04.2022, 18:25

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Ванна с рельефами головы льва не имеет аналогов.

Мраморная ванна возрастом 1800 лет, которая была конфискована у контрабандистов исторических артефактов в районе Айдын Каракасу, когда ее собирались продать, была доставлена в дирекцию Музея Афродисиады. Эксперты заявили, что 1-тонная мраморная ванна с рельефами головы льва не имеет аналогов в Турции, пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Мраморная ванна возрастом 1800 лет, изъятая при продаже во время операции, проведенной жандармерией 31 марта против контрабандистов исторических артефактов, весит 1 тонну и имеет длину 1 метр 80 сантиметров. На правой и левой сторонах ванны есть рельефы головы льва, и эти рельефы олицетворяют силу и могущество.

Эксперты указали, что, по оценкам, ванна могла использоваться государственным администратором или богатым бизнесменом. В ходе исследований было установлено, что произведение, которое выделяется как единственная ванна из мрамора среди найденных до сих пор ванн, не имеет аналогов в Турции.

Директор по культуре и туризму провинции Айдын Умут Тунсер сказал: «Древний город Афродисиас был одним из самых богатых городов своего времени. Мы считаем, что мраморная ванна является важной частью истории этого города, которая восходит к I веку до нашей эры. Эта ванна, которой около 1800 лет, является одним из редких примеров в мире, потому что она полностью отделана мрамором».

«Есть ванны, созданные из различных слоев грязи, которые были найдены в Турции ранее, но это полностью мраморное сооружение на самом деле выражает богатство этого региона и общества благосостояния того периода».

Афродисиас был окружен плодородной почвой для выращивания всех видов питательных веществ и был первым городом той эпохи. Кроме того, здесь были гладкие стены и хлопчатобумажная промышленность, передовые коммерческие, политические, религиозные и культурные учреждения, великие традиции искусства и живописи, философия и всемирно известная школа скульптуры.

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