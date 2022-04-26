Пентагон использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллекта 8 26.04.2022, 19:01

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Это может помочь просчитать все возможные шаги российского командования.

Пентагон использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для анализа широкого спектра информации, которая поступает с войны, развязанной в Украине Россией. Это позволяет лучше разобраться в российской тактике и стратегии, рассказал изданию Defense one директор по оборонным исследованиям и инженерным разработкам по модернизации Министерства обороны США Мейнард Холидей.

«Мы обязательно проводим последующий анализ того, что видели в отношении российской тактики», - заявил он. Все данные вносятся в специальную базу данных, которая используется для обучения искусственного интеллекта, что позволяет улучшать его работу.

Грегори Аллен, который возглавляет проект по управлению ИИ и является старшим научным сотрудником программы стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований заявил о том, что программы по отслеживанию конкретных объектов на кадрах, снятых с дронов, значительно усовершенствовались в последнее время. То же касается и фотографий, полученных с помощью спутников.

«Искусственный интеллект [и] машинное обучение становится все более эффективным и все более распространенным фактором в операциях разведки, наблюдения и рекогносцировки Соединенных Штатов», — сказал он. По его словам, они были чрезвычайно полезны для отслеживания того, что происходит в Украине. «Министерство обороны США и наши союзники пользуются тем, что было создано за последние пять лет».

То есть, применение передовых инструментов искусственного интеллекта к общедоступным изображениям позволяет получить критически важную информацию, которая может помочь украинским военным предотвращать атаки России.

По словам специалистов, данные, полученные сейчас, позволят научить искусственный интеллект прогнозировать поведение войск в будущем. В частности, это касается военных России и Китая. Они также стремятся понять то, как быстро развивающиеся технологии могут повлиять на поведение неприятеля.

Специалисты в сфере безопасности также считают, что санкции, введенные против России, а также неудачи российской армии в Украине могут замедлить развитие искусственного интеллекта в этой стране, но не полностью остановить его.

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