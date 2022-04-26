Двойная вспышка на Солнце вызвала проблемы со связью на Земле 26.04.2022, 19:11

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Это произошло 25 апреля.

Беспокойное солнечное пятно вызвало двойную вспышку на Солнце, которая произошла 25 апреля. Она привела к краткосрочному отключению радиосвязи над Азией и Австралией, сообщает Science alert.

Солнечное пятно AR2993 разразилось двумя вспышками класса М1, то есть средней мощности. Такие вспышки могут приводить к краткосрочным проблемам с радиосвязью, а также подвергают астронавтам более высокому, чем обычно, воздействию радиации.

По словам астрофизика Дина Песнелла, пятно AR2993 было средним по размерам, но, вместе с тем, оно простиралось на сотни миллионов квадратных километров, «Земля могла бы лежать в нем так же комфортно, как яйцо в гнезде».

Солнечные пятна - это регионы, в которых магнитные поля Солнца значительно сильнее, чем в окружающих регионах. Эти магнитные силы блокируют поток горячего газа из недр Солнца, делая солнечные пятна намного холоднее, чем окружающие области. Солнечные вспышки происходят, когда силовые линии магнитного поля вблизи солнечных пятен резко реорганизуются.

Иногда эти выбросы радиации также вызывают выбросы корональной массы, которые представляют собой взрывы солнечной плазмы. В последние недели на Солнце появилось несколько пятен, которые выбрасывали вспышки, некоторые из которых были сильнее, чем вспышки 25 апреля.

Так, 19 и 20 апреля другое пятно, AR2992, выпустило мощную вспышку Х-класса. Такие вспышки в 10 раз мощнее, чем вспышки класса М. Вместе с тем, пятно было направлено в сторону от Земли, а значит, наша планета не попала под влияние мощной вспышки.

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