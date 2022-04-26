Какие дачи до $15 тысяч продаются под Минском 3 26.04.2022, 19:19

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Все варианты находятся в получасе от МКАД.

Риэлтеры говорят, что главный запрос этого года в сфере загородной недвижимости — дешевая дача и поближе к Минску. Realt.by посмотрел, какие варианты есть в получасе от МКАД и до 15 тысяч долларов.

СТ «Родник-Мелиоратор», Молодечненское направление, 20 км от МКАД

СТ находится рядом со съездом с МКАД-2, ближайшие остановки электричек — Анусино и Петришки.

Дом деревянный, с жилой мансардой и подвалом. Общая площадь — 63 м2. В пристройке находятся умывальник и газовая плита. В жилой части дачи расположены гостиная с лестницей на мансардный этаж, две спальни. Все комнаты обшиты вагонкой.

Отапливается дом русской печью с уютным лежаком. Вода из собственной скважины.

Размер участка — почти 5 соток. На них нашлось место для хозпостройки, сада и огорода. Хозяева оценили свою дачу в 14 000 долларов.

СТ «Мечта», Молодечненское направление, 32 км от МКАД

Товарищество находится возле деревни Крыница. Добраться сюда можно и без машины — рядом остановка электричек «Вязынка», ходит маршрутка от метро «Пушкинская» и «Каменная Горка». Дороги до СТ асфальтированные. В деревне есть больница, почта, магазины, школа, сад, мини-рынок.

Дом щитовой, с мансардой, облицован кирпичом. Общая площадь — 49 «квадратов». В доме две комнаты, обогреваются камином. Вода в доме сезонная, туалет и душ — на улице.

На участке построена кирпичная летняя кухня с чердаком и погребом. В летней кухне есть вся необходимая мебель и техника.

Размер участка — 4,6 сотки. На нем растут яблони, сливы, черешня, вишни. Есть малина, голубика, клубника, а также очень много цветов. Плюс маленькая теплица.

За дачу просят 16 000 долларов, но торг уместен.

СТ «Латушки», Дзержинское направление, 39 км от МКАД

Дача находится в товариществе рядом с одноименной деревней Латушки. Участок расположен на тупиковой улице, рядом с красивым хвойным леском. СТ находится в 5 км от Дзержинска, рядом - парк Сула. До остановки автобуса один километр. Работает е-доставка.

Домик небольшой — всего 31 м2 с мансардой. Стены из блоков, все окна заменены на пластиковые. Внутри по бетонной стяжке — теплый пол с плиткой. На веранде по стяжке уложили линолеум. Второй этаж отделан вагонкой.

Отапливается домик печью «Теплодар Топ-140». Туалет и летний душ во дворе. Вода из колодца, заведена в дом. На веранде установлен электрический водонагреватель на 15 литров.

На участке в 6 соток растут клубника, две яблони, груша, много декоративных растений.

Во дворе установлены качели, детская песочница, дровник. Есть место для мангала и беседка. Перед домом — большая парковка. Стоимость дачи — 13 900 долларов.

СТ «Огородник», Молодечненское направление, 29 км от МКАД

СТ находится рядом с деревней Турковщина рядом с МКАД-2. Из Минска от метро «Пушкинская» и «Каменная Горка» до самой дачи ходит маршрутка каждые 30 минут. Удобно добираться и на электричке (до станции Радошковичи). Дача расположена в окружении леса, так что урожай грибов и ягод гарантирован.

Дом деревянный, обшит вагонкой. В цокольном этаже — сухой подвал (изначально строился как гараж). Общая площадь — 92 м2. В доме три комнаты, большая кухня. При желании можно обустроить и мансардный этаж.

Обогревается дом печью с лежанкой. Водопровод сезонный, туалет на улице.

Участок 6,31 сотки, на нем высажены молодые, но уже плодоносящие яблони и сливы. С двух сторон границ высажена живая изгородь из декоративных кустарников.

За дачу просят 14 500 долларов.

СТ «Родник», Молодечненское направление, 33 км от МКАД

Товарищество имеет отдельный съезд с МКАД-2, от бетонки дачи прикрывает лесной массив. Транспортное сообщение хорошее - ходят автобус и маршрутка. От остановки до участка пешком 15 минут.

Здесь продается одноэтажный деревянный дом, обложенный кирпичом. Общая площадь — 56 м2. В нем две большие комнаты, помещение под кухню и еще одна комната на мансарде. Стены обшиты вагонкой, окна деревянные, на полу доска.

Отопление печное, вода сезонная на улице. Туалет во дворе.

Земля на участке плодородная, обработанная, 6 соток. Есть сад. Возле дома есть еще кирпичный сарайчик и место для машины.

За эту дачку просят 14 900 долларов.

СТ «Строитель-59», Молодечненское направление, 33 км от МКАД

Товарищество относится к Раковскому сельсовету, но удобнее добираться до него через Заславль в сторону Молодечно. До станции Радошковичи — 2,5 км.

Дом деревянно-щитовой, обложен кирпичом. К нему пристроен гараж. В цокольном этаже обустроено место для хозяйственных нужд. В веранде — летняя кухня. На первом этаже кроме просторной гостиной есть две спальные комнаты. Второй этаж занимает большая жилая комната.

Печь с камином обогревают все комнаты, туалет на улице, вода сезонная.

На участке в 5 соток расположена теплица, растет сад.

За все просят 15 900 долларов.

СТ «Пралеска-плюс», Молодечненское направление, 28 км от МКАД

Товарищество довольно большое и обжитое, рядом деревня Турковщина. Транспортное сообщение отличное: маршрутки и автобусы ходят до СТ.

Дом деревянно-щитовой, обложен кирпичом, с цокольным этажом и мансардой. Общая площадь — 98,7 м2. В цокольном этаже находится душевая с горячей водой. В веранде сделана летняя кухня. На первом этаже расположены гостиная и две комнаты. Второй этаж занимают 3 жилые комнаты. Имеется подвал.

Отопление печное, вода сезонная. На кухне установлен бойлер на 80 литров. Туалет на улице.

На ухоженном участке расположены также кирпичный гараж, теплица, декоративный водоем.

Стоимость дачи — 15 900 долларов.

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