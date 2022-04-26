Оперативные данные Генштаба ВСУ на вечер 26 апреля 10 26.04.2022, 19:20

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Идут 62-е сутки героического противостояния украинского народа.

Идут 62-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию суверенной Украины. Группировки войск оккупантов ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом. О текущей ситуации на вечер 26 апреля 2022 года сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

– Армия РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. В целях разведки позиций наших войск враг продолжает применять беспилотники в указанном районе.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещен танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа. Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск. Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Также рашисты осуществляют обстрелы позиций наших войск.

На территории оккупированной так называемой Приднестровской Молдавской республики (ПМР), подразделения оперативной группы русских войск приведены в боевую готовность "Полная". Силовые структуры непризнанной республики переведены на усиленный режим несения службы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

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