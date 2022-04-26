В Беларуси учениц колледжа задержали за троллинг Лукашенко 10 26.04.2022, 19:43

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Диктатор обиделся на школьниц за его цитирование.

В Минске задержали трех учениц Минского государственного архитектурно-строительного колледжа за видео в TikTok. В провластных телеграм-каналах появились их «покаянные видео». На одном из них девушка говорит, что выложила в соцсети «два видеоролика оппозиционного характера», сообщает правозащитный центр «Весна».

Провластные телеграм-каналы опубликовали «покаянные видео» с ученицами колледжа, сопроводив их комментарием, что студентки «решили хайпануть» и «потроллить государство, чтобы набрать себе подписчиков в TikTok», за что и оказались ГУБОПиК.

Одна из девушек говорит, что у нее есть аккаунт в TikTok, где она выложила два ролика «оппозиционного характера».

— На данный момент за данные ролики я задержана сотрудниками милиции, — говорит девушка.

Две другие ученицы рассказывают о том, что участвовали в съемках видео.

Как сообщает «Радыё Свабода», в ролике девушка говорит ставшую уже мемом фразу Лукашенко: «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар…».

Сейчас в аккаунте девушки этого видео уже нет. Вероятно, его удалили. Самих девушек из милиции отпустили.

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