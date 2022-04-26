РФ пытается идти на Кривой Рог, но несет потери 1 26.04.2022, 19:57

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Сегодня уничтожили 70 оккупантов и склад.

Российские войска не оставляют попыток наступать на Кривой Рог. Однако украинские защитники наносят оккупантам значительные потери.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области и пытаясь продвинуться к Кривому Рогу. Но в течение этих суток они понесли там потери: по меньшей мере 70 военных уничтожены и склад боеприпасов к тому же", - рассказал Арестович.

Представитель ОП отметил, что украинские военные на этом направлении успешно выполняют задачи по обороне.

Напомним, вчера начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на город.

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