«Налоговая ведет себя странно, звонят и спрашивают, почему убытки, просят отчитаться» 3 26.04.2022, 20:10

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Как сейчас выживает мелкий бизнес.

Белорусские малый бизнес еще до начала войны в Украине и последовавшее за этим ухудшение экономический ситуации в нашей стране жаловался на условия своей работы. Те, кто занимается торговлей, говорят, что за последние два месяца обстановка еще больше усложнилась: покупателей становится меньше, товар дорожает, а выручка — падает. Кто-то из бизнесменов выжидает и ждет улучшения ситуации, некоторые же намерены закрыть бизнес и уехать из страны, пишет zerkalo.io.

«Налоговая ведет себя странно — спрашивают, почему у нас убытки, просят отчитаться»

Галина (имя изменено. — Прим. ред.) руководит небольшой торговой фирмой в райцентре в Минской области. У нее три торговые точки — одна с канцелярией и сувенирами, во второй продаются зоотовары и семена, в третьей — товары для рукоделия и подарки.

— Мы — молодое предприятие, самый первый магазин открыли всего год назад, остальные два работают три и один месяц. В двух магазинах площадь по 23 «квадрата», третий — это «островок» в пять квадратных метров в продуктовом магазине. Аренда за все площади — 700 евро в месяц, — рассказывает предприниматель.

Как она говорит, хоть в их городе маленькие компании и ипэшники не закрываются, но ситуация в их бизнесе сейчас непростая. Она говорит, что первые неприятные моменты начались, когда в конце прошлого года власти объявили, что для ИП будут изменять налоги.

— Мы думали, что это нас не коснется, мы же ООО. Увы, мы ошиблись. Ведь нам приходится взаимодействовать с ИП, теми же перевозчиками. Они цены на свои услуги подняли, мы, соответственно, тоже.

Потом подскочил курс валюты, многие поставщики, с которыми работала компания Галины, сообщили, что товар на 15−30% дорожает, а акций от них не будет, изменяются и условия работы — отпуск товара только по предоплате, хотя раньше допускалась 20-дневная отсрочка платежа.

— Некоторые товары в зоомагазине подорожали даже на 45%. Появились трудности с поставками. Например, мы очень долго ждали российский древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Заканчиваются украинские корма для животных, которые пользовались спросом у покупателей, новых поставок нет. Еще 12 марта сделала заказ поставщику для магазина рукоделия, его до сих пор нет.

Предприниматель отметила, что поднялись цены даже на мелочь, которая нужна для их работы. Например, кассовая лента, которая раньше стоила 30 копеек, сейчас обходится уже в 1 рубль 70 копеек, а на один день ее требуется три рулона.

— Все привязано к курсу доллара: аренда и даже электричество. У меня каждый месяц приходили разные суммы за электроэнергию, я думала, что хозяин помещения обманывает. Позвонила в «Энергосбыт», а мне там сообщают, что все верно, просто тарифы зависят от курса доллара.

По словам Галины, выручка в ее магазина значительно упала. Если брать даже один ее магазин канцелярии, то если раньше средний чек за месяц был около 150 рублей, то сейчас — 90 рублей.

— Работаю сейчас только для того, чтобы заплатить аренду, коммуналку, налоги и выплатить восьми продавцам зарплату — они получают фиксированную сумму в 500 рублей, для нашего города это очень хороший заработок.

Что будет дальше, Галина прогнозировать не берется — уж очень все нестабильно. Чтобы как-то выровнять ситуацию, женщина думала над тем, как бы самой закупать товар, минуя многочисленных посредников. Но это для нее пока далекая перспектива, и не факт, что она будет реализована.

— Закрываться мы пока не планируем, хоть и работаем в ноль, а я все мечтаю повысить себе зарплату. На всем этом фоне наша налоговая ведет себя странно — звонят и спрашивают, почему у нас убытки, просят отчитаться. Приходится объяснять, что недавно мы открыли еще два магазина, регулярно оплачиваем труд работников, при этом мы не влезли в долги и не брали кредитов.

«Никого не трогают и не жмут, абы работали»

Ипэшник Павел в частном бизнесе с 2016 года, с тех же времен у него работает павильон на 11 квадратных метров на одном и столичных рынков, где он продает запчасти для мобильных телефонов и аксессуары к ним. Дополнительно мужчина открыл интернет-магазин. Говорит, что благодаря этому покупателей у него больше, чем у конкурентов: предприниматель принимает заказы онлайн, сам развозит их заказчикам и рассылает через почтовые службы.

— Стоимость аренды помещения зависит от курса валюты, у меня метр стоит 21 евро. В рублях в последние месяцы платил меньше — курс упал. У меня есть продавцы, иногда один, бывает два. Зарплата у них фиксированная — 800−900 рублей в месяц, — рассказывает предприниматель.

Мужчина говорит, что из-за событий последних двух месяцев ассортимент в его магазине скуднее не стал. Товар у него из Китая, конкретно в этом случае логистические цепочки продолжают работать без перебоев. Что-то он закупает у поставщиков в Беларуси, что-то привозит из Китая сам. Поставки из Европы ипэшник не берет, говорит — «дорого». Да и люди не стремятся отдавать сейчас большие деньги за мелочи для телефонов, наоборот — ищут, чтобы купить что-то подешевле и без чего точно не обойдешься. Например, стекло для мобильника взамен разбитого. А вот чехол или наушники покупают не так часто.

— Цены на товар зависят от курса валют. Доллар рос — товар дорожал, в последнее время курс падал — цены, соответственно, тоже. Но маржинальность у меня сильно уменьшилась. Но вопроса о закрытии магазина у меня не стоит, хотя много их тех, кто занимались только розницей, сейчас закрываются, — говорит предприниматель. з- Выручка все равно падает. Я сравниваю это по Новому году. Этот по сравнению с 2021-ым был плохим, продаж меньше процентов на 30. Заметил, что люди приходят за покупкой примерно после 20-х чисел — видимо, привязка идет к получению зарплаты. А потом продажи падают.

В павильоне Павла есть кассовый аппарат и терминал для оплаты банковской карты — мужчина приобрел его давно, т.к. посчитал, что его покупателям будет удобнее. К сожалению, с каждой транзакции удерживается три процента, предприниматель считает, что это очень большие отчисления, особенно, если товар дорого стоит.

— Работаем мы сейчас спокойно. Нет контроля, какой был несколько лет назад, когда по рынкам щемили направо и налево каждую неделю. Никого не трогают и не жмут, наверное, абы работали.

По словам Павла, его дохода хватает на средний уровень жизни: нормально питаться, покупать одежду, «но не Calvin Klein». Он говорит, что раз в неделю вместе с семьей могут выбираться из дома, чтобы отвезти ребенка в детский центр и зайти в пиццерию.

«Если улучшения не будет, то уеду за границу»

Ипэшник Николай год назад открыл магазин электронных сигарет в одном из торговых центров Минска. И если первое время торговля шла хорошо, то события последних месяцев негативно отразились на бизнесе.

— С 1 января этого года мы получили первый удар, когда в Беларуси ввели норму, что жидкости для электронных систем — это акцизный товар. Акцизы стоит дорого: 1 мл — 15 копеек. За большую емкость на 120 мл налог — 18 рублей, сверху падает еще НДС в 20%. Итого налогов надо заплатить 21,6 рубля. Это дороже, чем закупочная цена на жидкость, она была восемь рублей, в рознице — 15 рублей.

Следующий удар по бизнесу предпринимателя — с конца февраля «захромали» поставки. Николай говорит, что большой дефицит на «железо» — сами электронные системы, комплектующие к ним и одноразовые электронные системы нагревания.

— Раньше поставки шли из Китая самолетами, но сейчас они идут только сухопутным путем. Мало того, что партия идет около 40 дней, так товар подорожал из-за доставки по земле. Например, нагревательные элементы стоили раньше от 8 до 10 рублей, теперь — от 13 до 26 рублей.

С 1 апреля пришло очередное новшество: поставщики должны отдавать жидкость для сигарет на сертификацию, стоит она 300 рублей. По словам ипэшника, никто пока сертификацию не делал — продают старые запасы, но этот процесс также ведет к подорожанию товара.

— Отток клиентов сейчас очень большой, продажи упали на 30−50%. В начале января мы уже наслушались от покупателей высказываний про увеличившуюся стоимость.

В день в магазине Николая происходит 30−40 покупок. Вырученных средств пока хватает на то, чтобы оплатить 600 евро аренды и выплатить зарплату одному продавцу, который иногда сменяет Николая за прилавком.

— Ситуация не улучшается. Я подожду пару месяцев, если улучшения не будет, то уеду вместе с женой за границу — буду пытаться там раскрутиться, — резюмирует Николай.

«Цены на товар в последние месяцы мы не поднимали»

У ипэшника из Минска Ивана (имя изменено. — Прим. ред.) есть магазин в одном из ТЦ в центре столицы. Он продает изделия, которые изготовили белорусские ремесленники.

— Сувениры, бижутерия, открытки, канцелярка, магниты, товары для интерьера, в общем разную мелочь, которую покупают в качестве подарков, — рассказывает об ассортименте своего магазина Иван.

Он работает более чем с 200 ремесленниками. Но в последнее время некоторые именитые мастера, по его словам, уехали из Беларуси и их изделий в магазине уже нет, впрочем, витрины у Ивана не пустуют — на их место пришли другие, хоть и не такие известные.

Бизнесмен считает, что работа у него лучше, чем у его коллег, которые занимаются «купи-продай» — не приходится иметь дело с импортом, раздумывать, где брать деньги на закупку товара, какой ассортимент и сколько единиц взять, суметь продать его «без зависа» и угодить покупателям. Конечно, бывают товары, которые не продаются и у него, на такие снижается цена или их возвращают мастерам, при этом предприниматель не теряет деньги.

— Цены на товар в последние месяцы мы не поднимали, да и вообще, за семь лет существования магазина это происходило считанные разы. Конечно, некоторое повышение на отдельные позиции есть, так как мастера повышают отпускную цену, это понятно — материал, из которого они изготавливают изделия, дорожает.

К стоимости, за которую ремесленники отдают товар в магазин, предприниматель прибавляет около 50 процентов — таким образом получается розничная цена.

— Выручку я всегда сравниваю с предыдущим периодом прошлого года. Она осталась примерно на том же уровне. Покупателей меньше у нас не стало — 100−200 человек в день, посетителей в несколько раз больше.

Топовое для продаж время — предпраздничные дни. Но бывают в магазине и «мертвые сезоны», например, это апрель и июль. Также плохо отразились на продажах пандемия коронавируса в 2020 году и депрессивная осень после выборов президента. А вот война в Украине на уровень продаж не повлияла.

Из своей выручки предприниматель платит арендную плату (сегодня это более чем 750 евро, что больше 2200 рублей, при этом аренда повышается один-два раза в год), рассчитывается с ремесленниками, выплачивает зарплату трем продавцам, часть денег остается ему.

— Зарплата у продавцов зависит от выручки, если работа выпадает в праздничные дни, то заработок бывает в два-три раза больше. Если подсчитать ее за год, то получается, как средняя по Минску. После расчетов со всеми мне остается от полутора до трех тысяч рублей, когда праздники, то получается больше.

Иван считает, что его ситуация сегодня довольно неплохая — торговля идет ровно, с начала года магазин «не дергали» налоговики, пожарные, санстанция.

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