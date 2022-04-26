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Германия разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard

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  • 26.04.2022, 20:19
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Германия разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard

Об этом заявила министр обороны Германии.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт разрешила оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann продавать Киеву зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом она заявила на конференции по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

После долгих колебаний Германия хочет впервые поддержать Украину тяжелым вооружением в войне против России. Ламбрехт объявила во вторник о передаче зенитных САУ и обучении украинских солдат на территории Германии.

Таким образом, группа Krauss-Maffei Wegmann получает зеленый свет на продажу Gepard из бывших запасов Бундесвера. Также они могут применяться в борьбе с наземными целями.

"Gepard — это именно то, что сейчас нужно Украине для защиты воздушного пространства с земли", — сказала Ламбрехт на базе ВВС США в Рамштайне, где около 40 стран обсудили помощь Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи заявил, что Германия предоставит 50 единиц Gepard.

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