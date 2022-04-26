Министры обороны 40 стран будут каждый месяц встречаться для обсуждения нужд Украины 3 26.04.2022, 20:33

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Об этом сообщил глава Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины, передает «Новое время».

Во время пресс-конференции Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

"…Я знаю, что мы все полны решимости сделать еще больше, чтобы усилить координацию наших усилий… Я с радостью объявляю, что сегодняшняя встреча превратится в ежемесячные встречи контактной группы по самообороне Украины. Контактная группа позволит странам активизировать усилия, координировать нашу помощь и сосредоточиться на победе в нынешней борьбе и [преодолении] предстоящих трудностей".

Глава Пентагона уточнил, что будущие встречи могут быть личными либо проходить в онлайн- или смешанном формате.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии началась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Резников подчеркнул, что для победы и освобождения украинских территорий от российских оккупантов наше стране нужно современное тяжелое вооружение, и поблагодарил партнеров за военную помощь.

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