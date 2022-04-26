Россияне выпустили три ракеты по Одесской области 4 26.04.2022, 20:44

3,534

Одна из них попала в мост через лиман.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что из трех выпущенных россиянами ракет только одна повредила мост через Днестровский лиман. Еще одна упала на землю рядом, а третья — ушла в воду, передает «Новое время».

По его словам, ракета повредила железнодорожное полотно — сейчас проводятся работы по его восстановлению. Автомобильное движение по мосту на 20 часов успели частично возобновить, запустив одну «реверсную» полосу.

«Обращаюсь ко всем, кто опубликовал сегодня фото попадания в мост — подумайте над тем, кому вы этим помогаете», — заявил Максим Марченко, комментируя кадры, которые появились в соцсетях почти сразу после происшествия. Он подчеркнул, что подобными обстрелами враг пытается запугать гражданское население и призвал не поддаваться панике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».