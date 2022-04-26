Россияне выпустили три ракеты по Одесской области

Россияне выпустили три ракеты по Одесской области4
- 26.04.2022, 20:44
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Одна из них попала в мост через лиман.
Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что из трех выпущенных россиянами ракет только одна повредила мост через Днестровский лиман. Еще одна упала на землю рядом, а третья — ушла в воду, передает «Новое время».
По его словам, ракета повредила железнодорожное полотно — сейчас проводятся работы по его восстановлению. Автомобильное движение по мосту на 20 часов успели частично возобновить, запустив одну «реверсную» полосу.
«Обращаюсь ко всем, кто опубликовал сегодня фото попадания в мост — подумайте над тем, кому вы этим помогаете», — заявил Максим Марченко, комментируя кадры, которые появились в соцсетях почти сразу после происшествия. Он подчеркнул, что подобными обстрелами враг пытается запугать гражданское население и призвал не поддаваться панике.