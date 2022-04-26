«Газпром» сообщил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля 7 26.04.2022, 20:50

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Это связано с отказом Варшавы платить в рублях.

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG получила письмо от Газпрома, в котором российский монополист сообщил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля.

Об этом сообщается на сайте компании.

«26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью остановить поставки по ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля», — говорится в сообщении.

PGNiG и газотранспортный оператор Gaz-System проинформировали, что в настоящее время все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями. Компании следят за ситуацией и готовы к различным сценариям.

«Gaz-System и PGNiG находятся в постоянном контакте и на постоянной основе отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок со стороны Газпрома», — отметили в компаниях.

В PGNiG добавили, что благодаря государственной стратегии по диверсификации источников поставок газа, компания готова получать газ с разных направлений, в том числе через газовую инфраструктуру на западной и южной границах и терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце.

«Баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа. В настоящее время уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в прошлые годы», — сообщили в PGNiG.

В конце марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

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