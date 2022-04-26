БГУ опустился на 30 позиций в рейтинге лучших вузов мира 2 26.04.2022, 20:53

Белорусский государственный университет стал 811-м.

Белорусский государственный университет опустился на 811-ю строчку в мировом рейтинге вузов по качеству образования за 2022-23 годы, пишет Dev.by со ссылкой на Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR).

Авторы рейтинга оценивают вузы по таким параметрам, как качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, уровень научно-преподавательского состава и научно-исследовательской деятельности — в том числе учитываются количество и качество научных публикацию, их появление в авторитетных журналах и цитируемость.

В прошлый раз БГУ занимал 781-ю позицию с общей оценкой 71,7 балла, а в этом набрал 71,5 балла. Еще годом ранее вуз находился на 798-м месте с результатом 71,6 балла. Помимо БГУ, в этом году в рейтинге присутствует Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси — он на 1308-м месте.

В общем зачете лучших вузов мира первую десятку рейтинга составили Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, британские Кембридж и Оксфорд, Принстонский, Чикагский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, а также Калифорнийский технологический институт.

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