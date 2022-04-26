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Президент Словакии на русском призвала военных РФ прекратить войну

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  • 26.04.2022, 21:00
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Президент Словакии на русском призвала военных РФ прекратить войну
Зузана Чапутова

Видеофакт.

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение на русском языке к российским солдатам и командирам с призывом прекратить войну в Украине.

Обращение Чапутовой размещено на ее странице в Twitter.

"Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это потеряно", - заявила она.

По словам Чапутовой, каждая прерванная жизнь мирного жителя является предательством военной чести и дисциплины.

"Российские солдаты, полководцы, все кого єто касается, если у вас еще есть остатки человечности, оживите их и покончите с этой страшной войной. Каждый день вы только увеличиваете армию раненых душ и тел женщин, детей и невинных людей. Причинять боль беззащитным - это проявление наибольшей слабости", - сказала она.

Президент Словакии еще раз осудила военную агрессию РФ против Украины.

"Я вижу только лицо десятков женщин, детей, мирных жителей, которые переживают большую боль. Я вижу души людей, навсегда исполненных страданий", - добавила она.

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