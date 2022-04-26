Кулеба заявляет о переходе ВСУ на натовское оружие 26.04.2022, 21:10

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Дмитрий Кулеба

фото: mfa.gov.ua

Глава МИД Украины назвал это «историческим переломом».

Украинская армия в войне с Россией переходит на оружие стран НАТО.

Об этом заявил глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

Подытоживая рабочую неделю, он уточнил, что Россию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал. Перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.

По его словам, Зеленский сумел убедить Байдена в том, что пришло время это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы... но это лишь начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - анонсировал министр.

Кулеба подчеркнул, что украинские военные скорее учатся обращению с новым оружием, чем страны-партнеры способны принимать решение о предоставлении этого вооружения.

Глава МИД добавил, что украинцы не должны поддаваться на последние угрозы России о якобы возможном применении ядерного оружия, поскольку это свидетельствует о признании Москвой своего поражения.

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