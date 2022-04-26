На Донбассе отбиты пять атак оккупантов 26.04.2022, 21:26

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Уничтожены до 100 оккупантов, шесть танков, один САУ и 5 БТР-БМП.

26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 100; танков – 6; БМП – 4; БТР – 1; МТЛБ – 1; САУ – 1; минометов – 3; АД – 13; ЗУ – 1".

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