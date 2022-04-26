В каких случаях в Беларуси водитель должен брать с собой медсправку? 2 26.04.2022, 21:51

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Введено несколько новшеств.

18 апреля 2022 года подписан указ № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения», которым вносятся изменения в действующие Правила дорожного движения. Новшества касаются в том числе и перечня документов, которые обязан возить с собой водитель, пишет autogrodno.by.

Хотя изменения вступят в силу только через полгода, в Федерации профсоюзов Беларуси отмечают, что уже в настоящий момент при остановке сотрудниками ГАИ предъявлять нужно лишь два документа: водительское удостоверение и техпаспорт, то есть свидетельство о регистрации ТС.

Наличие страховки и документ, подтверждающий прохождение техосмотра, специалисты могут проверить удалённо.

Медицинскую справку также необязательно всегда брать в дорогу. Однако это правило не относится к людям с серьёзными болезнями. Для такой категории права без медсправки считаются недействительными, а просроченная справка приравнивается к езде без прав.

Вместе с тем медсправка нужна в ряде случаев:

— при записи в автошколу;

— при открытии новой водительской категории;

— при замене старых прав на новые;

— при восстановлении прав после лишения;

— при устройстве на должность водителя;

— при выезде за границу на личном авто.

Проверьте срок действия прав: повторного продления не было

В федерации также напомнили о том, что если срок действия прав истёк в период с 10 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года, то он продлевается только один раз на полгода. В течение данных шести месяцев гражданин должен в удобное для него время обратиться за новым документом.

В случае, когда водитель нарушает данную норму и ездит с просроченными правами, его приравняют к бесправникам. За это положен штраф от 5 до 20 базовых величин. При повторном нарушении в течение года штраф может составить от 20 до 50 БВ.

Среди документов, срок которых продлевается, также паспорт гражданина РБ, справка о состоянии на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, справка о месте жительства и составе семьи, оформление льгот по плате за ЖКУ и др.

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