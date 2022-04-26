Резников передал западным партнерам список вооружений, необходимых для деоккупации территорий Украины 26.04.2022, 22:10

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Алексей Резников

Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter 26 апреля, что на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников на базе ВВС США Рамштайн передал сообщение от Украины западным партнерам относительно вооружения, необходимого Киеву для победы в войне против РФ, передает gordonua.com.

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – написал Резников.

Глава Минобороны отметил в Twitter, что "для полной победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно оружие".

"Современное оружие. Большое количество современного тяжелого вооружения, – указал Резников. – Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться".

В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.

"Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, где оно в достаточном количестве и укомплектовано боеприпасами. Это повысит оперативную совместимость европейских армий", – резюмировал Резников.

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