Завтра в Беларуси будет до +16°С 26.04.2022, 22:22

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Прогноз погоды на 27-29 апреля.

27 апреля погоду будут определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса, пишет сайт pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по северо-востоку республики ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +8..+14°С, по югу Беларуси до +16°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

28 апреля погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе северных широт. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем +8..+14°С.

29 апреля ночью республика останется в области повышенного атмосферного давления, утром и днем погоду в стране обусловит малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в утренние часы по северу страны возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем +9..+16°С.

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