В Вильнюсе прошел «Чарнобыльскі шлях» 26.04.2022, 23:44

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Фоторепортаж.

В Вильнюсе 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, прошел «Чернобыльскі шлях».

Как сообщает 15min.lt, участие в нем приняли около 200 человек.

Манифестанты прошли шествием по проспекту Гедиминаса — центральной магистрали Вильнюса. Основным лозунгом акции был «Нет — войне, нет — Путину, нет — АЭС!».

Многие участники были с национальными белорусскими бело-красно-белыми флагами. Также встречались украинские желто-голубые флаги.

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