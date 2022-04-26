Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны 2 26.04.2022, 23:31

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Не только «Байрактары».

Небольшие разведывательные беспилотники и тяжелые ударные дроны – с началом российской агрессии Украина все активнее получает от западных союзников современные БПЛА, которым российские войска часто не могут ничего противопоставить. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Успешное противостояние российской агрессии едва ли было бы возможным без системных поставок в Украину западного вооружения. В последнее время процесс идет все активнее. Очевидно, потому, что на Западе убедились в способности украинской армии бороться и побеждать заведомо более сильного противника.

Bayraktar TB2

Безусловно, самый известный беспилотник, стоящий на вооружении Украины. В конце прошлого года в стране было 12 этих турецких БПЛА, уже после российского вторжения была получена новая партия, объем которой не разглашался.

Bayraktar TB2 имеет две главные функции: ударную и разведывательную. ВСУ неоднократно обнародовали эффектные видео ударов с этих БПЛА по колоннам российской техники, особенно в первые дни и недели войны. Беспилотник доказал свою эффективность в уничтожении любых видов российской техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня и т.д.

Но по экспертным оценкам, пока что Bayraktar TB2 чаще используется для воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня благодаря наличию мощной камеры.

Максимальная скорость беспилотника – 222 км/час, он может взлетать выше восьми километров и находиться в автономном режиме более суток. Комплектуются БПЛА турецкими управляемыми авиабомбами с лазерным наведением, до четырех штук на одном аппарате.

Обнаружение и уничтожение Bayraktar TB2, очевидно, представляет для оккупантов крайне сложную задачу. Согласно сообщениям российской пропаганды, за время войны было "уничтожено" большее количество этих беспилотников, чем в принципе находилось на вооружении Украины. При этом лишь один раз россияне смогли предъявить видео сбитого Bayraktar TB2 непонятного происхождения.

Switchblade

Этот американский беспилотник имеет совершенно другой принцип работы и задачи, чем Bayraktar TB2. Switchblade называют "барражирующим боеприпасом" или одноразовым "дроном-камикадзе". Его задача – уничтожение живой силы или техники противника, в том числе бронированной.

Украина уже получила около 700 таких беспилотников в двух модификациях: Switchblade 300 и Switchblade 600. Первый более легкий и компактный, в сложенном виде весит менее трех килограммов. После запуска может находиться в воздухе до 10 минут и атаковать цели на расстоянии до 10 километров, развивая в момент атаки скорость в 160 км/час. Возможен как удар по заранее определенным координатам, так и корректировка через GPS и встроенную камеру.

Беспилотник Switchblade 600 весит уже 23 кг (общий вес комплекса – 55 кг), но значительно превосходит легкую модификацию по всем параметрам: по ударной силе, времени нахождения в воздухе и дальности атаки (40 минут и 40 км), скорости атаки – 185 км/час. Обе модели используют электродвигатели, что делает их почти бесшумными и трудно обнаруживаемыми. Как сообщили на днях в компании-производителе AeroVironment, сейчас ведутся переговоры о дальнейших прямых поставках Switchblade Украине.

Phoenix Ghost

Об этих беспилотниках-камикадзе известно очень мало. По словам спикера Пентагона Джона Кирби, они идеально подходят как раз для потребностей Украины в отражении российской агрессии, в частности, на равнинных территориях Донбасса, а их принцип работы похож на Switchblade. Вероятно, Phoenix Ghost являются еще более совершенным оружием, поскольку смогут находиться в воздухе до шести часов. Их главная задача – поражение легко и среднебронированной техники противника.

США планируют передать в Украину 121 Phoenix Ghost. По словам Кирби, еще одно достоинство этих БПЛА – украинцы смогут очень быстро освоить их использование, особенно уже имея опыт обращения с Switchblade.

Quantix Recon

Это еще один продукт от производителя Switchblade – компании AeroVironment. 19 апреля там заявили, что передадут Украине более сотни дронов Quantix Recon. Задача этих БПЛА – разведка.

Они могут находиться в воздухе до 45 минут, летать на расстояние до сорока километров (но радиосвязь с Quantix Recon поддерживается только на расстоянии 2 км). Беспилотники могут подниматься на высоту более 2 километров и подробно исследовать участок в 3,2 квадратных километра.

На борту находятся две мощные камеры, в том числе гиперспектральная, которая позволяет обнаруживать хорошо закамуфлированные объекты. С высоты в 46 метров камеры беспилотника позволяют различать объекты размером в 1-2 сантиметра.

Puma

Это малый разведывательный беспилотник от той же компании AeroVironment. Дальность полета при условии установления дополнительной системы связи – до 60 км, в воздухе Puma может находиться два с половиной часа.

Беспилотник может работать в условиях сильного дождя и экстремальных температур, но его главное достоинство – мощная оптика. На Puma можно установить сразу четыре камеры, в том числе дающие тепловизорную картинку и помогающие устанавливать цели для сверхточного оружия.

MQ-9 Reaper

В середине апреля появилась информация, что Украина ведет переговоры с американской компанией General Atomics о покупке тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. По словам представителей компании, при одобрении со стороны властей США эти БПЛА могут оказаться в Украине на протяжении считанных дней.

Задачи MQ-9 Reaper совпадают с задачами Bayraktar TB2 – разведка и нанесение ударов по наземным целям – но американский БПЛА намного мощнее турецкого (к тому же, может поражать даже воздушные цели, например, другие беспилотники). Так, размах его крыльев – 20 метров, максимальный вес вместе с вооружением – около пяти тонн. Он может подниматься на высоту до 15 километров, дальность полета – до 1850 км.

MQ-9 Reaper оснащается высокоточными бомбами и ракетами, в частности известными Hellfire. Беспилотник активно используется американскими воздушными силами, в частности, в начале 2020 года MQ-9 Reaper ликвидировал высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

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В вопросе беспилотников Украина не полагается на импорт целиком и полностью. Так, во время войны активно применяются и БПЛА отечественного производства, в частности, дроны-разведчики "Фурия" и "Лелека-100". Ударно-разведывательный комплекс Punisher в середине апреля прошел полевые испытания, скоро первые образцы поступят на вооружение Сил специальных операций ВСУ. Но пока и Punisher, и другие украинские ударные беспилотники, еще находящиеся в разработке, все же уступают передовым западным аналогам.

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