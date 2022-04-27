ВСУ ударили по острову Змеиный: ЗРК врага «Стрела-10» пошел за русским кораблем 5 27.04.2022, 7:34

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Зафиксировано попадание в пункт управления.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Украинские защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг. Отмечается также, что украинские войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже.

Враг пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имел, понес существенные потери и ретировался.

"В Черноморской операционной зоне наши силы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса Стрела-10, потери рашистов уточняются", - говорится в сообщении.

Общие вражеские потери за сутки составляют: 16 оккупантов, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированные.

Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты, зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Враг расшатывать ситуацию вокруг Приднестровья, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары. Жителям "ПМР" рассылают сообщения от имени Вооруженных Сил Украины с призывами к эвакуации.

Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность.

Стрела-10 - это советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) для сухопутных войск.

Предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение ВС Союза ССР в 1976 году.

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