«Войска РФ допустили самую большую ошибку на Донбассе» 3 27.04.2022, 7:39

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Алексей Арестович

Почему оккупанты не возьмут в «котел» украинскую на востоке.

Пока армия РФ накапливала силы для большого наступления на Востоке Украины, она не могла сильно атаковать украинские войска и продвигаться вперед. Но российское политическое руководство подгоняло оккупантов, и поэтому наступление шло небольшими группами военных.

То, что российские войска вводили в наступление частями – одна из самых главных военных ошибок России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

"Они не могли нанести одновременный удар. Нужно было накопить возможные силы, начать действительно оперативно-стратегическое наступление на Востоке. Их гнало политическое руководство, и они сделали одну из главных военных ошибок – вводили войска в бой по частям", – объяснил Арестович.

Также он отметил, что российские захватчики никак не могли начать наступление и на Юге Украины – они начали его лишь примерно 7 семь суток назад.

Совсем небольшие успехи имеет армия РФ в Донецкой области. На Волновахском и Марьинском направлении за прошедшие несколько недель российские войска прошли лишь 800 метров по чистому полю. При этом за 6 недель непрерывных атак на том направлении было подбито более 50 российских танков и уничтожены сотни оккупантов.

По словам Арестовича, захватчики пытаются взять силы ВСУ на Востоке в "котел", однако им это не удастся.

"Они на севере сосредоточили 25 тысяч, на Изюмском направлении. Пытаются отрезать Попасную – не могут, и пытаются от Изюма наступать на Краматорск, Славянск. И с Авдеевки пробить, чтобы окружить силы ВСУ, сделать малый "котел", чтобы туда попала часть наших войск. Но у них это не получится", – подчеркнул советник председателя ОП.

Также Арестович отметил, что за прошедшие 22 суток боев российским захватчикам удалось продвинуться на Востоке не более, чем на 5 километров.

"Им удалось за 22 суток на этом направлении продвинуться аж на 2-5 километров. Это же просто ни о чем. Я думаю, что по многим признакам российским военным говорили – не нужно этого делать. Потому что это предпоследний оперативный резерв (у них в Белгородской и Курской области еще где-то 20 тысяч военных есть). А если придется встать в оборону (а придется), а украинцы проломят фронт (а мы проломим), то нужно будет этими резервами маневрировать в направлении главного удара. А чем? Нет же ничего", – говорит Арестович.

Он подчеркнул, что российские войска сейчас удерживают от Харькова до Херсона линию примерно 1300-1500 километров – она неравномерная, не по прямой. И на все это у них есть 90 тысяч военных.

Ранее Арестович отмечал, что российские оккупанты начали наступление на всех участках линии фронта в Украине. Наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога. Ранее также сообщалось о враждебной активности неподалеку от Запорожья и Николаева. Такое решение командования врага советник председателя ОП назвал странным.

Также Арестович отмечал, что россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте ожидается вероятное усиление давления на украинские позиции.

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