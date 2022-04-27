Арестович: Белорусские рельсовые партизаны - это настоящие герои

Арестович: Белорусские рельсовые партизаны - это настоящие герои1
- 27.04.2022, 7:50
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Снабжение российских войск было нарушено крайне грамотно.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в стриме «Еврорадио» рассказал, как относится к белорусским «рельсовым партизанам».
Арестович признался, что его удивило то, что «при таком засилии спецслужб белорусское общество смогло родить такого вида сопротивление». Действия «рельсовых партизан» назвал крайне грамотными: они портили распределительные щиты, выводя на длительное время участки дороги.
— Они нарушили снабжение российских войск на территории Беларуси. Это выдающееся военное достижение оперативного значения. Могу сказать, что эти люди настоящие герои, потому что они рисковали здоровьем, а то и жизнью.
Он посоветовал не обращать внимание на тех, кто называет белорусов пособниками России, отметив, что это плата за демократию и открытое общество — критике и оскорблениям подвергается даже папа римский.