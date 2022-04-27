Арестович: Белорусские рельсовые партизаны - это настоящие герои 1 27.04.2022, 7:50

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Алексей Арестович

Снабжение российских войск было нарушено крайне грамотно.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в стриме «Еврорадио» рассказал, как относится к белорусским «рельсовым партизанам».

Арестович признался, что его удивило то, что «при таком засилии спецслужб белорусское общество смогло родить такого вида сопротивление». Действия «рельсовых партизан» назвал крайне грамотными: они портили распределительные щиты, выводя на длительное время участки дороги.

— Они нарушили снабжение российских войск на территории Беларуси. Это выдающееся военное достижение оперативного значения. Могу сказать, что эти люди настоящие герои, потому что они рисковали здоровьем, а то и жизнью.

Он посоветовал не обращать внимание на тех, кто называет белорусов пособниками России, отметив, что это плата за демократию и открытое общество — критике и оскорблениям подвергается даже папа римский.

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