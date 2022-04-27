Бывший друг Путина рассказал, кого готовили в преемники главе Кремля 7 27.04.2022, 7:56

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Сергей Пугачев

Назван политик родом из Украины.

Нынешнюю главу Совета федерации РФ, уроженку Хмельницкой области Валентину Матвиенко ранее готовили в преемники Владимира Путина.

Об этом в интервью Алесе Бацман рассказал бывший друг диктатора бизнесмен Сергей Пугачев, сейчас живущий во Франции.

"Валю я знаю очень хорошо. Валентина в свое время была преемником Путина... Она была самым вероятным преемником еще до Медведева и Сергея Иванова. Она была тогда губернатором Санкт-Петербурга. Путин действительно ее пригласил, поговорил, предложил стать преемником, а потом, когда он ей скажет - через четыре года или четыре месяца, - она [должна уйти]", - рассказал Пугачев.

По его словам, Матвиенко на тот момент не была замешана в коррупции.

"Валентина, при всех ее предательствах и прочем, в отличие от всей этой команды Путина, - человек решительный. Никаких коррупционных [заявлений] я никогда лично не слышал от нее. Я уверен, что путинская команда ее забанила как преемника... Я помню, как это было. Люди пришли в том числе и ко мне и сказали: "Скажи Володе, что Матвиенко всему городу рассказала, что она будущий президент, мол, давайте, выстраивайтесь в очередь, сейчас начнется раздача". Это, конечно, было не так. Она просто их не устраивала, потому что она не очень сговорчивый человек", - отметил он.

Как известно, Матвиенко - одна из тех, кто поддерживает войну против Украины и агрессивную политику Путина, несмотря на украинские корни.

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