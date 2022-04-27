Медики назвали завтрак, который продлевает жизнь на 10 лет 4 27.04.2022, 7:57

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Озвучено главное правило здорового питания по утрам.

Согласно исследованиям, проведенным в США, здоровое питание продлевает жизнь на 10 лет. Самое главное правило здорового питания – завтракать до 7.00! Об этом пишет Нaber7.

Ученые из Городского университета Нью-Йорка в США в течение многих лет наблюдали за 34 тысячами взрослых людей старше 40 лет. Время приема пищи записывалось. Была продемонстрирована связь между диетическими привычками и продолжительностью жизни. Вот жизненно важные уроки, которые можно извлечь из поразительного исследования, опубликованного в престижном научном журнале The Lancet: Завтрак — самый важный прием пищи за день. Наиболее эффективное время для этой трапезы – рассвет.

У тех, кто завтракает между 6.00-7.00 утра, риск преждевременной смерти от таких болезней, как болезни сердца и рак, на 12% ниже, чем у тех, кто завтракает в 8.00. С другой стороны, организм тех, кто завтракает позже, постепенно вырабатывает меньше инсулина. Сахар в крови повышается.

У тех, кто поздно завтракает, повышается риск диабета, ожирения, холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний. Ожидание завтрака до 10:00 увеличивает риск преждевременной смерти.

Взрослые люди среднего возраста, которые питаются здоровой пищей и избегают добавления сахара, живут дольше на 6–7 лет, а молодые люди — на 10 лет. Чтобы питаться здоровой пищей, необходимо отказаться от сладких йогуртов, сладких мюсли, обработанных и замороженных продуктов, батончиков и выпечки на завтрак. Цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, орехи, семена, жиры Омега-3 и продукты с низким содержанием натрия играют роль в предотвращении риска преждевременной смерти.

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