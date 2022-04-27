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«Азов» отбил атаку врага возле Гуляйполя и взял пленных

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  • 27.04.2022, 8:04
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«Азов» отбил атаку врага возле Гуляйполя и взял пленных

В плен попали мобилизованные из «ДНР», которые сразу же сдали важную информацию.

Силы спецопераций из полка "Азов" на Запорожье в районе Гуляйполя отбили атаку РФ и взяли в плен нескольких рашистов. Демотивированные пленные сразу сдали "азовцам" всю информацию о расположении войск и технику оккупантов.

Как сообщил Андрей Билецкий в Telegram, пленных удалось взять под командованием Дмитрия Кухарчука.

Пленные оккупанты оказались мобилизованным "мясом" из квазиреспублики "ДНР".

"Мобилизованы как пушечное мясо и демотивированные "вояки" с недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать за русский мир, сдали все, что знали о расположении российских войск и техники", – заявили в "Азове".

Напомним, в направлении Гуляйполя и Запорожье продолжаются тяжелые бои между российскими оккупантами и Вооруженными силами Украины. Враг также прилагает "крайние усилия" в попытке наступать на Кривой Рог.

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