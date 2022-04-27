Александр Невзоров: Цивилизованный мир с нетерпением и надеждой ждет кончины Путина 7 27.04.2022, 8:17

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Александр Невзоров

Виновника этой радости объявят всемирным героем.

Цивилизованный мир по-прежнему с понятным нетерпением и надеждой ожидает трагической кончины Путина, заявил в передаче «Наповал» известный российский публицист Александр Невзоров.

Конечно, оптимальным считается внезапный вариант – бамц! – и нет Владимира. Виновника этой радости потащат в бесконечное турне по континентам, объявляя всемирным героем и выстилая перед ним ковры из белых розочек. Президенты ради селфи со спасителем человечества будут выстраиваться в послушные очереди.

Даже злейшие враги будут устраивать на улицах обнимашки и танцы, салюты и карнавалы. Нет Вовы – нет войны, нет смерти, нет проблем. Не горят города, не умирают разорванные путинскими бомбежками дети.

Но в крайнем случае человечество, конечно, готово последить и за сводками небыстрой мучительной кончины российского президента. Действительно, кровавый замес в Украине затянулся.

Сумасшествие одного-единственного человека слишком дорого обходится всей планете. Вот дожили!

Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что при изъятии из кровавого и пылающего кошмара одного-единственного персонажа этот кошмар немедленно прекратится. Никому больше он не нужен.

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