В Беларуси началась волна дефолтов 1 27.04.2022, 8:29

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Минфин заявил о неисполнении обязательств по корпоративным облигациям еще нескольких предприятий.

Частное предприятие «Ульянис», а также ОДО «БАЙКАЛ» не исполнили свои обязательства по выплате дохода по облигациям, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Об этом 25 апреля сообщило Министерство финансов.

По его данным, не исполнило свои обязательства витебское частное торгово-производственное унитарное предприятие «Ульянис». Депозитарием «Ульяниса» является ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». Эмиссия облигаций первого выпуска осуществлялась при участии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Ласерта», который лишился лицензии в апреле 2021 года.

ОДО «БАЙКАЛ» не исполнило обязательства по выплате дохода за 8 и 9 процентные периоды по облигациям со сроком обращения с декабря 2019 по декабрь 2024.

Обоим компаниям и связанным с ними лицам теперь запрещено выпускать облигации.

Недавно Минфин также сообщал о дефолте компании «АвиаСити», правопреемником которого является ООО «Анритрейд». Организация не исполнила обязательства по досрочному выкупу и выплате процентного дохода по облигациям в дату, установленную решением о выпуске облигаций.

Напомним, в 2021 году в Беларуси наблюдалась массовая волна дефолтов по облигациям. По данным Минфина, не смогли выполнить свои обязательства не менее 10 эмитентов. Для сравнения, в 2018 году на рынке известно об одном факте неисполнения обязательств по облигациям.

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