Украинские артиллеристы метким выстрелом ликвидировали колонну техники РФ

Украинские артиллеристы метким выстрелом ликвидировали колонну техники РФ1
- 27.04.2022, 8:30
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В результате попадания тяжелая техника оккупантов вспыхнула, как свечка.
Украинские артиллеристы мощно ударили по колонне российской военной техники.
В результате попадания колонна загорелась. Соответствующее видео было обнародовано в сети, сообщает «Главред».
На кадрах видно, как пылает тяжелая техника российских захватчиков в результате атаки украинских воинов.
Оккупанты пытались спрятать свою технику в лесопосадке, однако от зоркого глаза защитников Украины скрыть ее не удалось. Колонну оккупантов украинские бойцы обнаружили с воздуха.