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Украинские артиллеристы метким выстрелом ликвидировали колонну техники РФ

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  • 27.04.2022, 8:30
  • 7,326
Украинские артиллеристы метким выстрелом ликвидировали колонну техники РФ

В результате попадания тяжелая техника оккупантов вспыхнула, как свечка.

Украинские артиллеристы мощно ударили по колонне российской военной техники.

В результате попадания колонна загорелась. Соответствующее видео было обнародовано в сети, сообщает «Главред».

На кадрах видно, как пылает тяжелая техника российских захватчиков в результате атаки украинских воинов.

Оккупанты пытались спрятать свою технику в лесопосадке, однако от зоркого глаза защитников Украины скрыть ее не удалось. Колонну оккупантов украинские бойцы обнаружили с воздуха.

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