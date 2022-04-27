Белорусские киберпартизаны рассказали подробности о своем участии в «рельсовой войне» 2 27.04.2022, 8:36

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Раскрыты детали некоторых операций.

Акции белорусских киберпартизанов, направленные на замедление движения российских войск в направлении Украины, обратили на белорусскую группировку внимание мира. «До начала войны в Украине в составе «Киберпартизан» насчитывалось 35 человек, сейчас их количество выросло до 60. И заявки от желающих присоединиться продолжают поступать. Причем не только из Беларуси и Восточной Европы, но и из западных стран, Азии и Африки», — рассказала «Нашай Ніве» представительница «Киберпартизан» Юлиана Шеметовец.

Сколько человек в составе «Киберпартизан» сегодня и кто они?

Новые люди не сразу допускаются к заданиям и проектам, утверждает она. Перво-наперво им нужно пройти протокол проверки, ряд заданий.

«Не все новые люди в принципе будут впоследствии участвовать в атаках. Существует и другой важный фронт работы: это и разработка безопасных программ — партизанских телеграмм, sms-сообщений, и анализ данных. Костяк группы, сформировавшийся еще в 2020 году, стремится распределять задания и координировать новых людей», — рассказывает Юлиана.

Большинство из киберпартизан, в том числе сама Юлиана, — волонтеры, говорит она.

Украинскую тему поставили в приоритет, потому что, считают в «Киберпартизанах», без свободной Украины и Беларуси будет невозможно достичь своей независимости.

«Мы помогаем украинским кибергруппам и государственным структурам, предоставляя нужную информацию — например, данные белорусских военных, доступ к определенным системам. В том числе сотрудничаем с батальоном Кастуся Калиновского и напрямую с ВСУ», — говорит собеседник.

Что осуществили киберпартизаны во время войны

27 февраля и 2 марта произошли атаки на Белорусскую железную дорогу. Именно белорусские киберпартизаны взяли на себя ответственность за взлом ее внутренней сети.

«Подготовка к этой операции была длительной, но решение атаковать именно в этом направлении было единогласным, — говорит собеседник. — «Киберпартизаны» входят в состав движения «Супраціў», и все решения в его рамках принимаются на общем совещании представителями разных групп», — объяснили «Нашай Ніве».

«Нужно было замедлить переброску российских войск, дать украинцам больше времени на отражение нападения, а также показать, что белорусский народ не принимает пребывания российских войск на территории Беларуси и будет этому сопротивляться», — объясняют логику своих действий киберпартизаны.

«Понимание важности инфраструктуры БЖД существовало с самого начала основания «Супраціву». Изучать ее начали давно, и к декабрю 2021 года у киберпортазан удалось пробраться в систему. Тогда была совершена первая атака, которая не афишировалась. Важно было просто отследить реакцию сотрудников и их возможности все восстановить. Мы увидели, что в январе было восстановлено около 40% компьютеров», — говорят киберпартизаны.

«Самое главное в нашей деятельности — не повлиять на жизнь обычных граждан, поэтому попытки атак систем сигнализации и автоматики не проводились, и мы занялись системой, связанной с коммерческими поездами. Были удалены бэкапы, базы данных, перестали работать серверы и внутренние сервисы, билеты можно было приобрести только через билетные кассы. Все это — чтобы хоть косвенно повлиять на передвижение российских поездов, — объясняют они. — Но если после начала войны проконсультировались с людьми из сферы, то уже смогли успешно атаковать систему автоматики — она была вырублена на два дня. Благодаря этому, а также помощи партизан на земле, произошла остановка военных поездов из Российской Федерации, им не удалось выстроить нормальную логистику и поддержку своих сил на границе», — говорят киберпартизаны.

Также «Киберпартизаны» атаковали роутеры и различное оборудование БЖД.

«Мы знаем, что там была попытка его заменить, но как только приносят новое, вирус попадает и на это оборудование».

Ждать ли еще сливов разговоров чиновников?

Киберпартизаны известны также сливами разговоров чиновников, сотрудников МВД. Они утверждают, что такого контента у них на руках «еще миллионы минут». Пока их обработка приостановилась, так как все силы были переброшены на помощь Украине в борьбе, но она обязательно восстановится.

«Мы видим, как эти сливы вдохновляют людей, отгоняют апатию в этом терроре и репрессиях. Мы получили много слов признательности. Сливы показывают, в каком морально-этическом состоянии живет режим и каратели, кем они считают белорусский народ и на каких уровнях в системе принимаются решения. В общем, до 2020 года это они знали все о белорусах, а белорусы не знали о них ничего. Сейчас ситуация изменилась. И так и должно быть», — комментирует Юлиана.

Советы по безопасности внутри страны

Несмотря на то, что милиция рапортовала о задержаниях пособников киберпартизан (например, директора логистической компании Сергея Ляхновича, который якобы принял участие в кибератаке на сайт БГМУ осенью 2020-го), сами активисты отрицают что люди, которые им помогали, в заключении.

«Это частая практика в милиции — показать успех отлова людей, сотрудничающих с такими, как наша, организациями, но обвинить в сотрудничестве «левых» людей — которые были подписаны на каналы движения «Супраціў», например, или просто из сферы IT.

В любом случае, нам очень грустно, когда задерживают любых людей — или за цвет одежды, или за подписку, или за политическое мнение. Именно поэтому «Киберпартизаны» и создали «Партызанскі Тэлеграм» — код этой программы есть в открытом доступе. Безопасность — прежде всего, люди должны о ней заботиться. Это минимальное действие, которое белорусы могут сделать внутри Беларуси — обезопасить себя. «Партызанскі Тэлеграм» действует так, что ты придумываешь специальный код, и когда тебя задерживают, ты называешь его сотруднику МВД. Он его вводит, и автоматически начинают удаляться подписки, чаты — все то, что было отмечено человеком для этой цели изначально. Очень призываем всех внутри Беларуси пользоваться такими вещами и VPN».

Еще одно из направлений работы киберпартизан — создание безопасных ботов, позволяющих делиться информацией полностью анонимно. Да, они создали около ста ботов для различных оппозиционных каналов и гражданских инициатив.

Чего ожидать от «Киберпартизан» в ближайшее время?

«Киберпартизаны» говорят, что для них и всего движения «Супраціў», в состав которого они входят, главные цели с 2020 года остаются неизменными:

«Во-первых — территориальная целостность, независимость страны. Во-вторых — смена режима, и в — третьих — переход на демократическую систему с независимыми институтами, судами, медиаресурсами и свободой участия в политической жизни. Для достижения этой цели тактически важна поддержка Украины, — считает Шеметовец. — Важно сделать все, чтобы российский режим начал разваливаться. Российская империя не даст спокойно существовать ни Беларуси, ни Украине».

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