Военный эксперт объяснил, через сколько дней «выдохнется» Россия 1 27.04.2022, 8:46

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Реальная ситуация на фронте неприятно поразит Путина.

Российской армии хватит сил наступать еще ориентировочно на 7-10 дней, считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, масштабы планов Путина - наполеоновские, он даже не желает слушать генералов, предлагавших отказаться от наступательной операции из-за потери боеспособной части армии, пишет "Сегодня".

Комментируя ситуацию в Приднестровье, Жданов отметил, что ничего нового в ней нет - это старый путинский план "Новороссия".

"План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше - Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние", - говорит эксперт.

Реальность, продолжает Жданов, может неприятно поразить диктатора. Попытка наступления на востоке Украины продолжается шестой день, сил и возможностей у россиян осталось максимум на 7-10 дней.

"Дело в том, что наступательная операция - это две недели максимум согласно всем канонам, потому что больше накопить материальных запасов, боеприпасов, топлива, и особенно личного состава (потому, что нужно постоянно восполнять потери, это наступление), больше военная наука не предполагает. Поэтому еще семь-десять дней, и они выдохнутся. Я показываю разницу между "хочу" и "могу", - убежден Жданов.

По его словам, Путин стремится выполнить поставленные задачи любой ценой, не считая потерь, однако в будущем это грозит ему большими проблемами.

"Точка бифуркации может состояться где-то на уровне Генерального штаба Российской Федерации, когда Генеральный штаб будет вынужден положить на стол Путину отчет и сказать: все, мы дальше наступать не можем. И вот здесь может состояться, как говорят политики, здесь может прилететь черный лебедь в плане внутренней нестабильности самой системы в России", - отметил военный эксперт.

Ранее Жданов также объяснил, что спецслужбы России пытаются создать "картинку угрозы" со стороны Приднестровья, чтобы Украина начала перебрасывать туда войска с востока страны.

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