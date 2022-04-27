Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из РФ 7 27.04.2022, 8:55

3,048

Поставки прекращены сегодня.

«Газпром» с 27 апреля приостанавливает поставки газа в Болгарию. Об этом сообщило болгарское Министерство энергетики со ссылкой на уведомление от российского монополиста.

Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил болгарского партнера — компанию «Булгаргаз» — об остановке поставок газа с 27 апреля.

«Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами», — подчеркнули в министерстве.

Там также сообщили, что провели анализ ситуации совместно с «Булгаргазом» и Болгарским энергетическим холдингом. В результате они пришли к выводу, что новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».

«В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления газа в Болгарии не требуется», — добавили в министерстве.

Во вторник, 26 апреля, о таком же уведомлении «Газпрома» сообщила польская нефтегазовая компания PGNiG. В сообщении говорилось о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту. Ранее польские СМИ писали, что возможная причина приостановки отгрузки газа в том, что ранее Польша отказалась платить за него российскими рублями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».