На Запорожье защитники Украины отправили «на концерт Кобзона» четыре танка оккупантов вместе с экипажами 4 27.04.2022, 8:58

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По врагу отработала 110-я отдельная бригада территориальной обороны.

В Запорожской области 110-я отдельная бригада территориальной обороны на отлично отработала по путинской армии. Уничтожены не только российские оккупанты, но и вражеская техника, сообщает glavred.info.

Как видно на видео, защитники Украины уничтожили сразу десятки россиян.

На кадрах - четыре российских танка, охваченных огнем. В каждом их них могло находиться как минимум пять оккупантов.

"110-я бригада отправила "на концерт Кобзона" целую кучу оккупантов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

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