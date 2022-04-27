Купить $10 тысяч: приключения белорусов в обменниках 27.04.2022, 9:10

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Фото: onliner.by

Журналисты отправились «в рейд» за валютой и рассказали о результатах.

Три недели назад, когда доллар резко откатился к значениям конца февраля, журналисты onliner.by уже совершали марш-бросок по обменным пунктам. В большинстве из них в наличии было по $100—200, но в двух отделениях нам согласись продать сумму покрупнее — $5000. С расчетом на то, что сейчас ситуация на валютном рынке устаканилась, мы запрос усложнили. Теперь ищем $10 000 — вариант «по-богатому», пишут журналисты.

К обменнику «БТА Банка» на Хоружей выстроилась приличная очередь — человек шесть-семь. Спрашиваем, планирует ли кто-нибудь много валюты сдавать, — тогда есть шансы, что мы легко обменяем свои виртуальные рубли на доллары. Но нет, в очереди стоят за покупкой.

— Я хочу купить $10 000, — не особо рассчитывая на успех, с ходу озадачиваем девушку-кассира.

Как и ожидали, такой большой суммы в наличии не оказалось. Но все не так плохо: $5200 нам готовы были продать (и это первый попавшийся на пути обменник). Курс, кстати, неплохой: доллар здесь предлагают по 2,68 рубля.

Спрашиваем, дождется ли нас валюта до вечера (мы так спешили, что забыли взять с собой рубли).

— Не подскажу. Могут за день все купить, а могут — и нет.

Как нам объяснила девушка, помимо валюты от населения, в кассе продают доллары и евро, которые каждый день получают от банка. Но суммы это небольшие — долларами «точно меньше 10 тысяч», а евро — «буквально по тысяче». Сегодня евро в наличии не было вообще.

Продолжаем эксперимент и заглядываем в обменник на Комаровском рынке. Здесь очередей нет, но и с валютой ситуация печальная — нет ни долларов, ни евро.

— А если к вечеру подойду, есть шансы что-то купить?

— Если только люди что-то сдадут. У нас кассы валютой не пополняются. Пока вообще ничего нет.

В «Статусбанке» на проспекте Независимости доллар сегодня продается по 2,69 рубля. Спрашиваем, найдут ли для нас $10 000 или без шансов?

— Сейчас есть $6150 и €2000. Можете купить сейчас эту сумму и вечером снова подойти — вдруг люди что-то сдадут.

— А бывает такое, чтобы сразу $10 000 были в наличии?

— Нет, не бывает, — расстраивает нас девушка, но делится лайфхаком. По ее словам, больше всего долларов в обменнике часов в 10—11 утра — к этому времени кассу обычно подкрепляют валютой.

Мы не теряем надежды купить $10 000 в одном месте и подходим к обменнику «Технобанка» возле ЦУМа. Курс не самый выгодный — доллар продают по 2,73 рубля. Зато валюта есть в наличии.

— У меня будет $9515 и €2400. Давать? — спрашивает кассир.

Не скрываем своего удивления и обещаем заглянуть за долларами вечером.

— Могут и раскупить к вечеру. Но утром нам привозят валюту. Вчера было столько, сколько вам нужно, — говорит девушка.

По пути встречаем еще один небольшой обменник «Технобанка» — и тут нас ждет успех. $10 000 доступны к покупке здесь и сейчас. Если этого мало, в дополнение можно купить €2300 по 2,87 рубля.

Итак, валюту при желании найти можно, но курс хотелось бы найти более выгодный. Заходим в отделение «Беларусбанка» недалеко от ЦУМа. Здесь на табло доллар заявлен по цене 2,67 рубля, а евро — по 2,86.

Очередь большая. Уточняем у консультантов в отделе информации, есть ли смысл ждать, если купить хотим большую сумму — сразу $10 000.

— Точно нет. Я уже спрашивала в одной кассе сегодня — нету.

— А может, подвозили утром?

— На продажу валюту не привозят уже давно, работаем только с «оборотки». Что купили, то и продали.

И последняя попытка — отделение «РРБ-Банка» в ТЦ «Московско-Венский». Курс неплохой — 2,69 рубля, но в наличии всего $500. Подвоза валюты ждать не приходится.

— У нас валюта есть, но мы продаем только то, что нам сдают. Сейчас пока пусто… Есть евро — около 1000.

Что получаем в сухом остатке? За час прогулки мы обошли семь обменных пунктов и отделений. Если бы захотели купить все доллары, которые были в наличии, на руках оказалось бы минимум $30 000. С евро ситуация чуть хуже, но €7700 вполне могли прикупить.

Как видите, валюта в обменники вернулась. Осталось заработать рубли, на которые будем ее покупать.

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