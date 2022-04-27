Белорусы ставят рекорды по покупке недвижимости в Польше 2 27.04.2022, 9:20

1,640

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году.

Массовая эмиграция стала ключевым фактором того, что в прошлом году белорусы превратились в одного из главных действующих субъектов на польском рынке недвижимости. За счет в полтора раза возросшей активности физлиц в покупке квартир и домов в Варшаве, Вроцлаве и других городах, Беларусь опередила Нидерланды и Великобританию и заняла четвертое место в рейтинге иностранных покупателей польской недвижимости, пишет officelife.media.

Согласно отчету министра внутренних дел и администрации Польши, представленному недавно в польском Сейме, общая площадь приобретенной в 2021 году белорусскими гражданами и компаниями недвижимости в этой стране составила свыше 42 тыс. кв. м. Это новый рекорд со времени независимости Беларуси.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, когда физические и юридические лица из Беларуси стали хозяевами около 31 тыс. кв. м жилья и коммерческих площадей в Польше. В 2020-м, для сравнения, им были выданы разрешения на покупку примерно 27 тыс. кв. жилой и нежилой недвижимости.

Два года назад белорусские граждане и компании смогли опередить по купленным площадям резидентов Франции и Кипра, а по итогам 2021-го они сделали это еще и с нидерландцами и британцами.

Таким образом, белорусы впервые в истории поднялись на четвертое место как самые активные купцы польской недвижимости, пропустив вперед только украинцев, немцев и юридических и физических лиц из Люксембурга.

Но если присутствие в топ-10 покупателей польской недвижимости Люксембурга и Кипра и в большей мере Нидерландов и Испании обеспечили инвестирующие в этот сегмент компании, то основные площади на счет показателя Беларуси и остальных стран из десятки внесли физические лица.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».