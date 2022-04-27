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В небе над Курском и Воронежем прогремели взрывы

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  • 27.04.2022, 9:27
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В небе над Курском и Воронежем прогремели взрывы

А под Белгородом пылает склад боеприпасов.

В ряде российских городов, которые граничат с Украиной сегодня ночью и утром были слышны взрывы. В районе села Старая Нелидовка Белгородской области горит склад боеприпасов, пишет glavred.info.

Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, ни одна дежурная служба города и области не выяснила точную причину звуков.

Взрывы в Курске

Местные власти сообщили, что ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.

Взрывы в Воронеже

По информации местных властей, ПВО сбила малогабаритный беспилотник в небе рядом с Воронежем. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает, сообщил губернатор области.

В сети также появилось видео происходящего в небе над Воронежем.

Напомним, в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания.

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