В небе над Курском и Воронежем прогремели взрывы

В небе над Курском и Воронежем прогремели взрывы3
- 27.04.2022, 9:27
- 2,902
А под Белгородом пылает склад боеприпасов.
В ряде российских городов, которые граничат с Украиной сегодня ночью и утром были слышны взрывы. В районе села Старая Нелидовка Белгородской области горит склад боеприпасов, пишет glavred.info.
Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, ни одна дежурная служба города и области не выяснила точную причину звуков.
Взрывы в Курске
Местные власти сообщили, что ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.
Взрывы в Воронеже
По информации местных властей, ПВО сбила малогабаритный беспилотник в небе рядом с Воронежем. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает, сообщил губернатор области.
В сети также появилось видео происходящего в небе над Воронежем.
Напомним, в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания.