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Украинские войска контролируют ситуацию на границе с «Приднестровьем»

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  • 27.04.2022, 9:42
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Украинские войска контролируют ситуацию на границе с «Приднестровьем»

Командование ВСУ знает о всех возможных провокациях со стороны РФ.

Граница с Приднестровьем находится под контролем украинских военных, которые проинформированы о всех возможных провокациях и соответственно на них реагируют.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Наши подразделения полностью контролируют ситуацию на участке государственной границы с так называемым Приднестровьем. Реагируем на все провокации врага, о которых давно известно. Кроме того, враг пытается активизировать воздушную разведку в регионе. Продолжается контрдиверсионная операция, есть определенные результаты», — отметил Братчук.

26 апреля в 12:36 россияне нанесли ракетный удар по мосту через лиман. Ранее мэр Белгорода-Днестровского сообщал, что движение будет возобновлено не сразу и предложил пользоваться объездным путем.

Накануне 25 апреля Одесскую область пытались обстрелять с территории оккупированного Крыма. В субботу, 23 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.

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