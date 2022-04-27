В Польше нашли клад с очень редкими средневековыми монетами 27.04.2022, 9:50

Они были отчеканены в первой половине 13-го столетия.

В Польше недалеко от города Валбжих собака вырыла огромную коллекцию брактеатов. Это тонкие односторонние средневековые монеты, которые встречаются крайне редко. За последнее столетие это первая настолько большая находка подобных монет. Они были обнаружены в глиняном горшке, который за время хранения успел достаточно сильно повредиться.

Об этом сообщает Notes from Poland.

Археологи предполагают, что монеты были изготовлены в первой половине 13 столетия. Скорее всего, отчеканили их в Саксонии, Бранденбурге или Силезии. Исследователи отметили, что найти одновременно столько монет – это большая удача и случается подобное крайне редко. Стоит отметить, что в Средневековье новые монеты могли выпускаться до трех раз на год. При этом старые деньги в большинстве случаев переплавлялись, а затем перечеканивались на новые.

Те монеты, которые удалось найти на территории Польши, сохранились в идеальном состоянии. Большая часть из них имеет максимально четкие отпечатки и только на некоторых можно увидеть незначительные повреждения. Ранее в Польше также находили достаточно крупные коллекции брактеатов в Кракове и Варшаве, но новая находка побила все возможные рекорды. На сегодняшний день специалисты не называют точного местоположения находки, чтобы черные археологи не начали исследовать территорию и воровать историческое наследие.

Средневековые монеты украшены фантастическими узорами, изображениями разных животных, элементами архитектуры. Они считаются превосходным материалом для того, чтобы больше узнать о Средневековье.

Ученые отметили, что монеты из тонкой пластины начали делать из-за того, что люди не имели доступа к большому количеству серебряной, а затем золотой руды. Кроме того, монетным двор обладал минимальными запасами. После того, как было открыто серебряное месторождение вблизи Праги, появился пражский грош – это первое евро средневековой Европы.

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