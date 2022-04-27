Белорусские предприятия приближаются к неплатежеспособности 27.04.2022, 9:50

Падает количество оборотных средств.

Оборотные средства – это аналог кровеносной системы для предприятий. При их хроническом недостатке компания может перейти к неплатежеспособности, пишет сайт banki24.by.

В РБ регулярно собирают информацию про оборотные средства крупных и средних организаций. На 1 января 2022 года около 25,2% флагманских компаний не имели собственных оборотных средств, а еще 9,4% компаний были обеспечены собственной обороткой ниже норматива (оценки по Белстату).

Таким образом, на отчетную дату более трети валообразующих бизнесов имело те или иные проблемы с обороткой. Обычно предприятия решают эти проблемы через заимствования. Неслучайно в последние годы приобрели популярность банковские кредиты на пополнение оборотных средств.

Замещать собственную оборотку заемными деньгами можно не бесконечно, а лишь до некоторого предела. В противном случае рано или поздно настает момент, когда по заключению независимых аудиторов компания приобретает признаки хронически неплатежеспособной (банкрота).

Высокие шансы попасть в долговую кабалу, а затем и в процедуру банкротства имеют бизнесы, у которых рентабельность не дает вести расширенное воспроизводство и рассчитываться со старыми долгами. Для этого нужно, чтобы продолжительный период рентабельность была отрицательной или близкой к нулю.

Справочно: по итогам 2 месяцев 2022 года 27,8% флагманских компаний Беларуси были нерентабельными (зафиксировали убытки от реализации продукции), а 29,8% имели рентабельность в пределах 0-5%. Совокупный удельный вес нерентабельных (убыточных) и низкорентабельных флагманов в целом составил 57,6%.

Самую высокую частотность флагманов с полным отсутствием собственной оборотки показали Минская и Могилевская области. В Минской области статорганы нашли 30,8% флагманов, которые не имели собственной оборотки, в Могилевской – 32,2%.

Удельный вес флагманов с дефицитом оборотки по отношению к нормативу в Минской области составил 10,1%, в Могилевской – 10,7%. Самую крупную долю компаний без оборотки и с обороткой ниже нормативной отразила Могилевская область – 42,9%. Флагманы Минской области зафиксировались на втором месте с долей уязвимых 40,9%.

По Минску удельный вес флагманских компаний без оборотки составил 23,0%, с недостатком оборотки – 8,9%. В Брестской области таких бизнесов оказалось 21,4% и 7,6% соответственно, в Витебской – 23,9% и 9,2%, в Гомельской – 24,2% и 10,3%, в Гродненской – 21,9% и 9,1%.

Заметно, что на Брестчине реже всего встречались флагманы с вымытой обороткой или с ее дефицитом. По совпадению крупные и средние бизнесы этой области имеют самые низкие суммарные долги в стране.

Среди флагманов обрабатывающей промышленности на отчетную дату 25,9% не имели собственной оборотки, а 11,3% показали ее дефицит, в энергетике – 24,2% и 12,8%, в сельском хозяйстве – 20,2% и 9,3%, в строительстве – 28,1% и 11,1%, в оптовой торговле – 17,2% и 14,4%, в розничной торговле – 50,3% и 10,3%, на транспорте – 33,2% и 8,6%, в HoReCa (гостиницы и рестораны) – 30,3% и 5,0%.

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